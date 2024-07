Dopo l'ingresso nel CdA del club nerazzurro, Oaktree entra definitivamente anche ai vertici delle diverse società controllate da Fc Internazionale. Il fondo californiano, diventato proprietario in seguito all'addio di Suning, ha risolto anche le questioni legate ai CdA delle controllate Inter Media and Communication e Inter Brand.

Le assemblee di entrambe le società per rinnovare i rispettivi Consigli di Amministrazione si sono tenuti lo scorso 4 giugno, come si legge nei documenti consultati e riportati da Calcio e Finanza: per quanto riguarda IMC, lo scorso 27 maggio 2024 Steven Zhang, Ying Ruohan e Zhu Qing, rappresentanti di Suning, hanno rassegnato le dimissioni dal CdA, facendolo decadere. Del nuovo CdA (in carica fino al 30 giugno 2026) fanno ora parte Alejandro Cano, Katherine Ralph, Renato Meduri, Alessandro Antonello e Lorenzo Mauro Banfi. Cano sarà il presidente "con la precisazione che la carica di Presidente non comporta di per sé l’attribuzione di alcuna delega gestoria": nessuno dei consiglieri riceverà un compenso.

Per quanto riguarda il CdA di Inter Brand (decaduto per le dimissioni di Zhang Kangyang e Zhu Qing), questo risulta invece composto ora dai soli Alejandro Cano, Katherine Ralph (che sarà il presidente) e Alessandro Antonello. Anche in questo caso non è previsto nessun compenso.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!