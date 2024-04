Dopo le maglie speciali dedicate alla saga Transformers e alle Tartarughe Ninja, Inter e Paramount+ tornano con una nuova collezione dedicata a Star Trek, per celebrare l’uscita della quinta e ultima stagione della serie originale Star Trek Discovery, disponibile in esclusiva dal 4 aprile sulla piattaforma di streaming Paramount+. La collezione di maglie in edizione speciale dedicata a Star Trek aggiunge un nuovo capitolo alla serie di iniziative realizzate in questa stagione da Inter e Paramount+ per celebrare il legame tra calcio ed intrattenimento, del quale la collaborazione tra i due brand rappresenta la massima espressione.

La maglia home dedicata alla serie verrà indossata dai giocatori nerazzurri per Inter-Cagliari e per l’occasione verranno organizzate una serie di attività dedicate: la partita verrà anticipata da un video hero, pubblicato sui canali del Club nerazzurro, mentre lo sbarco di Star Trek a San Siro verrà celebrato da un contenuto speciale, nel quale la mitica navicella USS Discovery sorvola lo stadio.

La domination di San Siro comprenderà anche i led a bordocampo e il maxischermo, che saranno personalizzati con grafiche della serie. Prima dell’ingresso in campo dei gocatori ci sarà inoltre uno speciale annuncio dello speaker a tema Star Trek con le iconiche musiche della serie.

I tifosi e gli appassionati potranno acquistare le maglie Home, Away e Third in versione Star Trek in tiratura limitata a partire da oggi in esclusiva su store.inter.it.