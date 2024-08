L'Inter si prepara per la prima uscita dell'anno a San Siro e il pubblico nerazzurro risponde presente. Sabato 24 agosto alle 20:45 gli uomini di Inzaghi affronteranno il Lecce nella seconda giornata della Serie A 2024/25 e il Meazza è pronto a registrare il solito tutto esaurito: il club nerazzurro informa che sono già 65mila gli spettatori attesi per il match, con gli ultimi tagliandi ancora in vendita.

