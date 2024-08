Archivata la vittoria sul Lecce, l'Inter si prepara alla seconda partita consecutiva a San Siro: questa sera, alle 20:45, è in progamma la sfida con l'Atalanta. E il pubblico interista risponde ancora una volta presente: sono già più di 70mila i tagliandi staccati per il match, con gli ultimi biglietti sono in vendita online. Le biglietterie dello stadio saranno invece aperte dalle 17:45

Il club ricorda che sarà importante per tutti i tifosi recarsi al Meazza a ridosso dell'apertura dei cancelli, fissata per le 18:45. Inoltre, in base alla determinazione 35/2024 dell’ONMS, per i residenti in provincia di Bergamo è obbligatoria la Tessera Del Tifoso per acquistare un biglietto e per poter entrare allo stadio. I tifosi dell'Atalanta, attraverso la propria tessera del tifoso, hanno potuto acquistare solo il terzo blu (settore ospiti), mentre i tifosi dell’Inter residenti in provincia di Bergamo possono acquistare un biglietto in tutti gli altri settori, con la Tessera dell’Inter “Siamo Noi”.

