Se n'era già parlato questa estate. Torna di moda il nome, in ottica mercato invernale, del difensore argentino classe '99 Facundo Medina, in forza al Lens. Dopo i contatti già avvenuti, la dirigenza nerazzurra, secondo quanto riporta TNT Sports, non avrebbe mollato la pista del giocatore che il tecnico dell'Argentina Scaloni ha inserito nella lista delle riserve per il Mondiale in Qatar.