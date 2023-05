Regalo che vince, non si cambia: Steven Zhang non ha dimenticato quanto fatto lo scorso anno e allora ecco replicare l'omaggio ai dipendenti dell'Inter per la finale di Coppa Italia di mercoledì all'Olimpico contro la Fiorentina, alla quale assisteranno grazie al premio che il presidente ha voluto dare loro come riconoscimento per il lavoro dietro le quinte. i dipendenti, riporta la Gazzetta dello Sport, raggiungeranno la Capitale in treno, sperando che l'epilogo sia quello del 2021-22. Un gesto che anche Massimo Moratti aveva fatto, per esempio, in occasione della finale di Champions a Madrid. I biglietti a disposizione dei tifosi nerazzurri sono invece 30.000; a loro sarà riservata la Curva Nord dello stadio Olimpico.

