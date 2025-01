Da domani, giovedì 16 gennaio, i tifosi dell'Inter potranno acquistare i biglietti per assistere dal Secondo Anello Verde al terzo derby di Milano stagionale, in programma il prossimo 2 febbraio, con fischio d'inizio alle 18. Come informa il club nerazzurro, i tagliandi saranno disponibili al costo di 49 euro, a cui si sommeranno le commissioni Vivaticket, in quattro fasi di vendita: dalla prima, dedicata agli abbonati del Secondo Anello Verde nella stagione 2024/25 fino alla vendita per i possessori di tessera Siamo Noi. Ecco i dettagli:

Si informano i tifosi che i biglietti verranno caricati sulla tessera Siamo Noi, che dovrà essere utilizzata per accedere allo stadio, insieme a un documento di identità valido. Inoltre, non sarà consentito il cambio utilizzatore.

DATE E FASI DI VENDITA

Fase 1 | Abbonati Secondo Verde Serie A 24/25

Dalle ore 12:00 alla mezzanotte di giovedì 16 gennaio, solo gli abbonati di secondo verde potranno comprare un biglietto per sé stessi, utilizzando la tessera Siamo Noi su cui è presente l’abbonamento. Si ricorda che il biglietto verrà caricato sulla stessa, che dovrà essere utilizzata per accedere allo stadio.

Fase 2 | Tutti gli abbonati alla Serie A 24/25

Dalle ore 12:00 di venerdì 17 gennaio la vendita sarà estesa a tutti gli abbonati alla Serie A 24/25, di qualsiasi settore, che potranno comprare un biglietto per sé stessi, utilizzando la tessera Siamo Noi su cui è presente l’abbonamento. Si ricorda che il biglietto verrà caricato sulla stessa, che dovrà essere utilizzata per accedere allo stadio.

Fase 3 | Soci Inter Club 24/25 con tessera Siamo Noi

Dalle ore 12:00 di lunedì 20 gennaio la vendita sarà estesa a tutti i soci Inter Club 24/25 (attivi entro mercoledì 15 gennaio compreso) titolari di una tessera Siamo Noi attiva e consegnata, sottoscritta entro il 15 gennaio. Si ricorda che il biglietto verrà caricato sulla stessa, che dovrà essere utilizzata per accedere allo stadio.

Fase 4 | Titolari tessera Siamo Noi attiva e consegnata

Dalle ore 12:00 di mercoledì 22 gennaio potranno accedere alla vendita anche tutti i titolari di una tessera Siamo Noi attiva e consegnata, sottoscritta entro il 15 gennaio. Si ricorda che il biglietto verrà caricato sulla stessa, che dovrà essere utilizzata per accedere allo stadio.

Sarà possibile acquistare online su vivaticket.com o in uno dei punti vendita Vivaticket, elencati a questa pagina.

