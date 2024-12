Tra gli ospiti della partita-evento organizzata per il ritiro dal calcio di Adriano, in programma il prossimo 15 dicembre allo stadio Maracanã di Rio de Janeiro, Marco Materazzi ha mandato un video messaggio tramite il proprio profilo Instagram al suo ex compagno di squadra prima della partenza per il Brasile: "Ciao Adri, ciao Imperatore. Sono pronto per volare a Rio e non vedo l'ora di giocare con te ancora una volta", le parole di Matrix. Pronta la risposta dell'ex attaccante: "Ciao amico, grazie di cuore. Ti aspetto".