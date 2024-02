Sta continuando a crescere nel suo periodo di prestito a Bologna, Giovanni Fabbian, arrivato a tre reti in Serie A, tutte pesanti e tutte segnate al Dall'Ara.

Come ricorda oggi Tuttosport, il ragazzo viene da una stagione in B dove era arrivato a 8 centri e ora Thiago Motta lo sta usando anche come "falso nove", sfruttandone le grandi doti realizzative. Ha già il posto fisso in Under 21 e spera in una chiamata di Spalletti, pur mantenendo i piedi per terra. Negli anni Cinquanta il nonno Gabriele Fabbian fu chiamato dal Padova di Nereo Rocco, ma era l'unico maschio di dieci figli e dovette dire "no" portando avanti l'attività nei campi. Oggi è diventato, racconta il quotidiano, il primo tifoso del nipote che va a vedere allo stadio assieme a papà Alberto.

L'Inter tiene d'occhio il ragazzo, ha una recompra da 12 milioni valida nel 2025 per poter riportare all'ovile il ragazzo, pagato dal Bologna appena 5 milioni. Filippo Inzaghi lo rivoleva alla Salernitana, ma Thiago Motta si è opposto. Ora l'obiettivo è far bene in Emilia e prendersi la laurea per cui sta studiando.

