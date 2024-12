E' un'ottima stagione quella che sta vivendo Sebastiano Esposito, protagonista anche in Coppa Italia con l'Empoli, trascinato dal classe 2002 alla qualificazione ai quarti di finale: un gol nei regolamentari e la firma su rigore nella sequenza finale. In carriera è a 20 su 20, infallibile dal dischetto.

Come riporta oggi Tuttosport l'attaccante sembra aver trovato il suo habitat naturale. Negli ultimi mesi gli scout di Spalletti hanno visionato il ragazzo in ottica azzurra e continueranno a farlo in futuro. L'Empoli, dal canto suo, sembra orientato a esercitare l'opzione di riscatto da 5 milioni di euro in proprio possesso.