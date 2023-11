La sifda in arrivo tra Monza e Juventus è lo spunto per un approfondimento su Tuttosport della situazione di Andrea Colpani. Al centrocampista manca ancora un gol contro una "big", lo cercherà proprio con i bianconeri. Nel frattempo si parla molto di un suo possibile passaggio la prossima estate in una nuova squadra, per un valore che è già al doppio rispetto ai 9 milioni spesi dai brianzoli.

La Juve segue da vicino l'evoluzione del giocatore, ma l'Inter ha già mosso qualche passo in più tramite Ausilio, che tentò un approccio già la scorsa estate dopo il naufragio della trattativa per Samardzic. Nel mirino di entrambe le società ci sono anche Zielinski e Khephren Thuram.

A favorire l'Inter nel possibile affare Colpani è anche la presenza di Tullio Tinti, il suo agente, lo stesso di Inzaghi e Bastoni, fraterno amico del giocatore del Monza.