L'Inter appare sempre più convinta a portarsi in pole position per il laterale sinistro del Borussia Mönchengladbach Ramy Bensebaini, il cui contratto coi Fohlen andrà in scadenza nel giugno del 2023. Da un anno il giocatore è nel mirino di Piero Ausilio e secondo Tuttosport il fatto che continui a non firmare il prolungamento col Borussia ha convinto l’Inter ad accelerare per bruciare la concorrenza. E non è da escludere che il club nerazzurro possa tentare l'assalto già a gennaio: la chiave potrebbe essere rappresentata dalla partenza di Robin Gosens, che non ha mai convinto del tutto il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi.