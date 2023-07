Mancano ancora cinque pedine per completare l’organico dell'Inter per la stagione 2023-24. Una cosa risaputa da tempo, come sottolinea stamane Tuttosport facendo una panoramica completa sui vari pezzi mancanti, tra obiettivi concreti e sogni di mercato.

CAPITOLO PUNTA

Marotta vuole fare un tentativo per Folarin Balogun con i soldi che erano destinati all'acquisto di Romelu Lukaku, dunque 40 milioni di euro fra prestito, riscatto obbligatorio e bonus. Basteranno? Lo stesso Morata, insieme ai vari Scamacca, Beto e Taremi, rimane nella lista delle alternative.

DUE PORTIERI

L'obiettivo numero uno resta Yann Sommer, il club ha stanziato 5 milioni di euro per prenderlo dal Bayern Monaco, poi si proverà a sgretolare il muro dello Shakthar per Anatolij Trubin, l’altro portiere in lista. Richiesta 30 milioni, offerta 12 più bonus: c’è distanza, ma l'ucraino vuole i nerazzurri e ha un contratto in scadenza nel 2024. Se uno dei due piani dovesse naufragare, da tenere viva la pista Emil Audero, in uscita dalla Sampdoria.

BRACCETTO

Profilo d’esperienza e low-cost, tanto che lo sguardo dei dirigenti si è posato su Toloi e Palomino, entrambi in scadenza nel 2024. L’azzurro gioca a destra, l’argentino - nel mirino anche del Cagliari - a sinistra. Toloi è il preferito, ma l’Inter non forzerà la mano, visti i rapporti con l’Atalanta.

SESTO CENTROCAMPISTA

Infine, in attesa di capire se ci saranno sviluppi su Gosens (se dovesse partire, destinazione Germania, assalto a Carlos Augusto del Monza) e Correa (nel caso si lavorerà per un attaccante con caratteristiche diverse dagli altri in rosa), l’Inter cercherà un sesto centrocampista: piace molto Samardzic dell’Udinese, ma la concorrenza è ampia.

