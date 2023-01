Momento di bilanci per tutti. In attesa della fine della sessione di mercato invernale, il quotidiano inglese The Guardian ha stilato la classifica dei 100 giocatori migliori nell’anno solare 2022. Primo della lista non può che essere Leo Messi, neo-campione del Mondo e prossimo candidato numero uno al Pallone d'Oro. A completare il podio insieme alla Pulga, il compagno di squadra al Psg, Kylian Mbappé e l'ex compagno ai tempi del Real, Karim Benzema.