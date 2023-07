Il portiere e l'attaccante: questi, in ordine rigoroso di priorità, sono gli acquisti che l'Inter intende centrare nel più breve tempo possibile. Rispetto al primo obiettivo, spiega Sportmediaset, dalla Germania sono arrivate buone notizie per i nerazzurri in chiave Yann Sommer: il Bayern Monaco, infatti, è tornato alla carica per David Raya, il cui arrivo alla corte di Thomas Tuchel libererebbe l'esperto estremo difensore svizzero.

Per quanto riguarda l'attacco, le gerarchie sono chiare: Folarin Balogun resta in pole position (costo 40-45 milioni di euro), resiste l'alternativa Beto, mentre scendono le quotazioni di Alvaro Morata.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!