Non c'è nessun rimpianto in casa nerazzurra per l'esito dell'affare Bremer. Si prenderà un difensore low cost per colmare il vuoto lasciato da Ranocchia alle spalle di De Vrij, Djimsiti dell'Atalanta e Viti dell'Empoli sono due profili monitorati dall'Inter: per il difensore dell'Atalanta il club nerazzurro potrebbe intavolare uno scambio con Lazaro. Poi Marotta dovrà piazzare in uscita Sanchez e Pinamonti.