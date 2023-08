Sistemato il reparto portieri, con l'arrivo ufficiale di Yann Sommer e quello ormai prossimo di Emil Audero, l'Inter non ha smesso di pensare a Bento dell'Athletico Paranaense, ma per la prossima stagione, stando a quanto riportato da Sportmediaset. Per l'immediato, invece, serve un altro attaccante: la pista più concreta è quella che porta a Folarin Balogun, nome sul quale sembra essersi convinto anche Simone Inzaghi: in Viale della Liberazione stanno preparando un'offerta da presentare all'Arsenal da 30 milioni di euro più bonus e 20% sulla futura rivendita. La concorrenza per lo statunitense arriva dalla Francia, ma finora le offerte di Lens e Monaco sono state respinte dai Gunners.

Le alternative per i nerazzurri sono le solite: Mehdi Taremi, per cui il Porto potrebbe abbassare le pretese con il passare dei giorni vista la scadenza nel 2024, e Beto, che costa 35 milioni di euro. Alvaro Morata, invece, è molto più defilato.