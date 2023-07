Giorgi Mamardashvili, portiere del Valencia accostato anche all'Inter nella lunga lista del dopo-Onana, sicuramente non si unirà al Bayern Monaco. È quanto assicurano i colleghi di Sky Sport DE, che confermano le discussioni tra le parti, senza esito positivo, per l'estremo difensore georgiano.

Una decisione, quella dei bavaresi, che al momento congela il futuro di Yann Sommer, diventato l'obiettivo prioritario dell'Inter tra i pali: secondo le informazioni raccolte dai colleghi tedeschi, infatti, in questa fase di mercato allo svizzero non è permesso il trasferimento al club nerazzurro. Il Bayern "ha il controllo della situazione in quanto non esiste una clausola per l'acquisto", viene ribadito dall'emittente.

❗️News #Mamardashvili: He definitely WON‘T join FC Bayern! It’s decided ✅



➡️ There were talks, yes. But it was never advanced as always reported.



Still NO light for Yann Sommer from Bayern! He's not allowed to join Inter at this stage. Bayern is in control as there's…