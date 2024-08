Anche se oggi ha lavorato a buon ritmo sul campo, Piotr Zielinski è destinato comunque a non essere presente per la partita di sabato contro il Genoa, debutto in campionato della squadra di Simone Inzaghi. Il polacco sta decisamente meglio e le sensazioni in vista di un suo recupero per la sfida di San Siro contro il Lecce sono positive, come riferisce Sky Sport.

Ci sarà invece Mehdi Taremi, anche oggi in gruppo con i compagni, e ci sarà Lautaro Martinez che pur non avendo giocato un minuto in amichevole rappresenta comunque una presenza importante per la squadra nerazzurra.

