A due giorni da Udinese-Inter, lunch match della settima giornata di Serie A, cominciano a delinearsi le idee di formazione di Simone Inzaghi. Secondo Sky Sport, in porta si va verso un ritorno di Samir Handanovic che riprende il posto tra i pali e la fascia di capitano dopo la giornata di riposo a Plzen in Champions League; davanti allo sloveno, Stefan de Vrji potrebbe tornare a guidare la linea difensiva sostituendo Francesco Acerbi, esordiente assoluto in Boemia. A centrocampo, Federico Dimarco è in pole position davanti a Robin Gosens per occupare la casella di quinto di sinistra, mentre Henrikh Mkhitaryan e Roberto Gagliardini restano in ballottaggio per sostituire l'infortunato Hakan Calhanoglu nel terzetto con Marcelo Brozovic e Nicolò Barella. In attacco, infine, è scontato il ritorno da titolare di Lautaro Martinez.