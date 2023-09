L'acciacco fisico di Frattesi, che si aggiunge alle indisponibilità di Cuadrado, Arnautovic e Sensi, obbliga Inzaghi a studiare qualche cambio di formazione anche in vista del prossimo impegno in Champions League contro il Benfica.

Con Salernitana-Inter alle porte, Sky Sport non esclude un parziale turnover, con riposo per i giocatori più spremuti. Domani sera a Salerno potrebbe dunque accomodarsi in panchina Mkhitaryan: a centrocampo è pronto all'esordio da titolare Klaassen, accompagnato da Calhanoglu e Barella. In difesa è invece certo il ritorno di Pavard, mentre in attacco dovrebbero trovare spazio Sanchez e Thuram, con almeno 50’/60’ di riposo garantito per Lautaro.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!