Nessuna smentita, anzi conferme sull'interesse dell'Inter per Gianluigi Donnarumma e sulla volontà del portiere del Psg e della Nazionale azzurra di valutare un ritorno in Italia e a Milano, questa volta però sponda nerazzurra.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'ipotesi sul tavolo c'è e resta in piedi. Da capire quali saranno i passi della dirigenza nerazzurra nelle prossime settimane in vista della finestra estiva di mercato. Donnarumma, lo ricordiamo, è in scadenza di contratto con il Psg a giugno 2026.

