Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, è uno degli ospiti della UEFA già arrivati a Monaco per il sorteggio della nuova Champions che andrà in scena domani al Grimaldi Forum, a partire dalle ore 18. Nelle prossime ore, in rappresentanza del club nerazzurro, arriverà anche il presidente Beppe Marotta. Lo riporta Sky Sport.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!