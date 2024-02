Compleanno con allenamento per Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, che oggi ha compiuto 30 anni, come riportato da Sky Sport è stato accolto da un gruppo di tifosi che si sono presentati con uno striscione per augurargli un buon compleanno. Il calciatore si è prestato con gioia a foto e autografi, anche sullo striscione stesso.