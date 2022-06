Secondo quanto riportato da Sportitalia l'Inter è pronta a chiudere l'affare Asllani con l' Empoli : è stato fissato un incontro in settimana per cercare di definire i dettagli della trattativa per regalare ad Inzaghi il vice Brozovic . Nessuna contropartita tecnica nell'affare che si aggira sui 10 milioni di euro più eventuali bonus: l'Inter investirebbe il tesoretto in arrivo da Monza per Sensi e Pirola , oltre ai 4 milioni di euro già incassati per il riscatto di Di Gregorio .

Programmate invece le visite mediche di Mkhitaryan, in arrivo a parametro zero dalla Roma. In dirittura d'arrivo anche la trattativa con il Cagliari per Bellanova, ma in settimana è previsto un incontro anche per Cambiaso del Genoa. L'Inter potrebbe prenderlo e mandarlo in prestito, ma anche tenerlo.