Simone Inzaghi è pronto a sfidare di nuovo la Lazio e Maurizio Sarri. È la terza volta il tecnico dell'Inter torna nell'Olimpico laziale da avversario, dove è accolto con affetto ma dove finora ha sempre perso, secondo il Corriere della Sera ripetendo lo stesso errore: mettere Gagliardini per marcare a uomo Milinkovic-Savic. "Non lo ripeterà, se non altro perché non ci sono più le condizioni per ripeterlo. E poi parte da una lampante posizione di forza, perché l’Inter di oggi non è paragonabile a questa Lazio problematica e intristita", scrive il quotidiano generalista.

Adesso Inzaghi è maturato. E l'ha fatto proprio nel momento in cui ha imparato a gestire la superiorità della sua squadra, sottolinea ancora il Corsera. Oggi la ghiotta occasione di sfatare il tabù e di allungare in vetta sulla Juventus, stoppata venerdì sera dal Genoa.