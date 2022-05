Dalle colonne di Repubblica arrivano ulteriori informazioni circa il possibile ritorno all’Inter di Romelu Lukaku, pista che il club nerazzurro intende provare a perseguire nonostante la difficoltà dell’operazione. Il Chelsea prenderebbe in estate solo un prestito oneroso (circa 23 milioni di euro, considerando l'ammortamento annuale), con l’inserimento di un obbligo di riscatto fissato a circa 70 milioni di euro. L’ulteriore step necessario è che il belga accetti una riduzione dell’ingaggio, dai 12 attualmente percepiti adesso a circa 6 (che diventerebbero 12 al lordo). Il costo complessivo dell’operazione per un anno sarebbe dunque di 35 milioni di euro. Difficile che Marina Granovskaia accetti sconti, considerato che nemmeno un anno fa il belga è stato acquistato per 115 milioni di euro firmando un quinquennale.