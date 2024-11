La politica di Oaktree è chiara: per l'Inter del futuro servono giovani da far esplodere e non giocatori più avanti con l'età, magari da strapagare sul lato ingaggio. Ecco perché il presidente Beppe Marotta, secondo Repubblica, potrebbe approfittarne sollecitando un investimento forte su un talento che possa dare qualcosa nell'uno contro uno, caratteristica che ad oggi manca nella rosa nerazzurra. Il quotidiano generalista fa due nomi: Jamie Bynoe-Gittens e Kees Smit.

Il primo è l'attaccante inglese classe 2004, gioiello in forza al Borussia Dortmund. "È una star del ruolo che aumenta di mese in mese il suo valore, e forse il tempo per prenderlo non è ancora scaduto. Forse", scrive Repubblica. In caso contrario può interessare il centrocampista offensivo dell'AZ, olandese classe 2006 che non tutti hanno ancora notato.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!