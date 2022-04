Se in Italia danno l'Inter come principale candidata per accogliere il prossimo anno Paulo Dybala, in uscita a parametro zero dalla Juventus, in Spagna la storai cambia. Stando a quanto riferisce il Mundo Deportivo, infatti, l'attaccante argentino avrebbe messo l'Atletico Madrid in cima alla lista dei suoi desideri. Simeone è un suo ammiratore dai tempi del Catania e già nelle scorse finestre di mercato provò a portarlo a Madrid. I Colchoneros cercano un centravanti, ma non scartano l'opportunità di tesserare Dybala viste le condizioni molto favoreli che si sono venute a creare.