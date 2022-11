Con l'arrivo di Gattuso al Valencia, alcuni equilibri in seno al club spagnolo sono mutati. Tra questi anche Jesús Vázquez, il difensore mancino, su cui il tecnico italiano non pare far affidamento. Il giocatore è finito da tempo nella lista dell'Inter. Quest'oggi Marca svela la presenza di una clausola contrattuale secondo cui potrebbe esserci il margine di una partenza in prestito nel mercato invernale, prendendo unilateralmente la decisione nel caso in cui non raggiungesse un limite minimo di presenze in campionato. Insomma, situazione in evoluzione e non è dunque da escludere che Vázquez possa cambiare aria già nella sessione di gennaio.