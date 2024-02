Buone notizie per l'Atletico Madrid di Diego Simeone in vista dell'Inter. Secondo le indiscrezioni di Marca la novità dell'ultim'ora riguarda Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo, infortunatosi due settimane fa nel match contro il Siviglia, ha iniziato ad allenarsi con i suoi compagni, al punto che potrebbe unirsi alla trasferta di Milano, dove affronteranno i nerazzurri per l'andata degli ottavi di finale di Champions League.

Sebbene l'ex Juve si fosse prefissato l'obiettivo di recuperare in tempo per le semifinali di ritorno di Coppa a Bilbao, il notevole miglioramento degli ultimi giorni ha ridotto di gran lunga le tempistiche di recupero. Il centravanti ha lavorato oggi parzialmente il gruppo, "partecipando a duelli uno contro uno in cui non ha avuto problemi a dribblare, tirare in porta e segnare" si legge sulla versione online del quotidiano madrileno. Morata potrebbe dunque essere la grande novità nella lista dei convocati per l'Italia, anche se tutto verrà deciso nei prossimi giorni.

Anche per Gabriel Paulista, rimasto a riposo nella sfida con il Las Palmas per via dell'infortunio alla zona addominale, non è escluso che il nuovo arrivato di casa rojiblanca non possa partire per Milano. Verdetto rimandato a lunedì, ultimo allenamento prima dalla partenza della squadra.

