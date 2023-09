Cinque gol e quinto derby di fila vinto per l'Inter, che chiude così un 2023 da incorniciare dove ha sempre schiacciato i cugini del Milan tra campionato, Supercoppa Italiana e Champions League. L'ultimo dominio nerazzurro è arrivato con il 5-1 della serata di ieri: una manita a cui non ha preso parte diretta Lautaro Martinez, autore comunque di un assist e di un rigore procurato. Il capitano nerazzurro ha voluto mandare un chiaro messaggio a tutta Milano nel day after di San Siro: "Buongiorno nerazzurri. La città è in ordine", recita il post del Toro su Instagram.

