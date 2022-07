Napoli è il passato, adesso per Dries Mertens è tempo di pensare al futuro. E in tal senso il belga mantiene più opzioni aperte. Non solo Lazio, Inter o il ritorno in patria, tra le possibilità ecco avanzare anche la Juventus con l'edizione torinese de La Repubblica che mette in chiaro anche quella che sarebbe stata la richiesta avanzata dal 35enne: 4 milioni a stagione. A meno di due settimane dall'inizio della Serie A il calciatore riflette, in attesa di una scelta definitiva che porterà chiarezza.