Una corte spietata durata praticamente per due anni, per poi rendersi clamorosamente conto che Milan Skriniar non ha reso quanto il Paris Saint-Germain si aspettasse da lui. Il quotidiano francese L'Equipe racconta il momento spinoso che sta vivendo il difensore slovacco all'ombra della Tour Eiffel: condizionato probabilmente dall'intervento alla schiena subito alla fine della scorsa stagione e da altri problemi fisici, non ha convinto lo staff tecnico di Luis Enrique.

L'ex interista ha molto da dimostrare in queste ultime partite tra campionato e Champions League, però la dirigenza del club della capitale francese ha già iniziato a cercare un nuovo giocatore per il suo ruolo la prossima stagione. Un profilo che possa essere schierato titolare negli incontri più importanti dell'anno.

