"Inter, sui debiti con Oaktree strada più stretta per Zhang". Il Sole 24 Ore sintetizza così, in un titolo, la situazione economica che vede il presidente nerazzurro coinvolto in prima persona. Come noto, infatti, nel maggio 2024 avrà scadenza il prestito da 275 milioni iniziali con interessi al 12% contratto nel maggio 2021 con il fondo californiano.