La scelta era ovvia, ma adesso è arrivata anche l'ufficialità nel comunicato dell'Inter: la perla di Federico Dimarco nel match contro il Frosinone viene votato dai tifosi nerazzurri come Goal of the month sponsored by Pirelli di novembre. Il terzino dell'Inter, nel 2-0 interista a San Siro prima della sosta per le Nazionali, si prende lo scettro con l'arcobaleno disegnato da 56 metri di distanza quando il cronometro segnava il minuto 42'10''.

Per il mese di novembre è stato molto difficile scegliere i candidati del Goal of The Month Sponsored by @Pirelli



‍️ Dimarco VS Frosinone

Dima VS Frosinone

✨ Ctrl+C —> Ctrl V

⬆️ Vedi sopra#ForzaInter #GOTM pic.twitter.com/FlSVXubYcB — Inter (@Inter) December 1, 2023

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!