Arrivano conferme dal Brasile sull'interesse dell'Inter per Bento Matheus Krepski, portiere dell'Athletico Paranaense: la notizia è rilanciata anche dal portale GloboEsporte, che spiega come, nonostante a loro dire ci possa essere un forte investimento del club nerazzurro, il Furaçao non ha la minima intenzione di privarsi del proprio valido numero uno. Oltretutto, nel mese scorso Bento ha rivelato che lo stesso Atletico ha rifiutato una proposta ufficiale inoltrata dal Benfica, primo club a esporsi nei suoi confronti.

