L'Inter si sente in pole position per Piotr Zielinski. Lo conferma La Gazzetta dello Sport. Niente contratti firmati, ma un accordo verbale tra le parti, da capire se sarà ancora valido dopo il mercato invernale. Il polacco non rinnoverà col Napoli ma gli uomini mercato interisti sanno che tutto può sempre succedere nel mercato, compresa un'offerta dell'ultimo momento, anche a gennaio.

Zielinski vuole però restare in Italia e quindi il club nerazzurro non teme il ritorno di fiamma dell'Arabia Saudita. Pare chiara la volontà di trasferirsi a Milano, anche se la Juventus ha sondato il terreno con l'agente del calciatore. Dall'Inter hanno pronto un quadriennale da 4,5 milioni netti più bonus: la dirigenza vuole un altro "big" in mediana, anche dopo il rinnovo di Mkhitaryan.