Serata di festa ieri per Steven Zhang , che ha replicato invitando a cena per il suo compleanno vari giocatori dell'Inter: a tavola c'erano Lukaku, Barella, Dzeko, Handanovic, Cordaz, Dimarco, Calhanoglu, Mkhitaryan e D'Ambrosio. Cena privata all'interno di un hotel milanese.

"Sono contento di compiere 18 anni e, mi raccomando, una volta usciti, lasciate 5 euro all’ingresso. Serviranno a Piero Ausilio per il calciomercato invernale", aveva detto alla cena di Natale il numero uno nerazzurro. "Una battuta che testimonia buon umore e quindi ottimismo. Anche in vista delle scelte importanti che dovranno essere prese nel futuro molto prossimo, cruciali per il destino societario - spiega la Gazzetta dello Sport -. Il debito da 295 milioni (al netto degli interessi) contratto con il fondo Oaktree è in scadenza a maggio del 2024. Il presidente Zhang sta valutando l’opportunità di allungare i termini dell’accordo con il fondo californiano, rivedendo i termini fissati nel maggio del 2021, magari quelli relativi ai tassi di interesse, fissati al 12 per cento. Un’altra opzione sul tavolo è quella di rifinanziare il debito con un altro fondo, trovando un altro partner che si faccia carico di supportare la società. Comunque sia scelte da prendere con oculatezza, ma in tempi rapidi".

