Ora è ufficiale: lunedì 28 ottobre, alle ore 14.30, si terrà l'assemblea dei soci dell’Inter per l’approvazione del bilancio al 30 giugno 2024. L’assemblea si terrà esclusivamente in modalità videoconferenza.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, c'è da approvare sarà il primo bilancio nerazzurro sotto la proprietà di Oaktree, subentrato a maggio scorso a Suning. Il CdA ha già licenziato il progetto di bilancio, considerando che nel 2023-24 la perdita era stata di 36 milioni. Numeri in netto miglioramento rispetto agli 85 milioni persi nel 2022-23. Inoltre, il nuovo azionista aveva provveduto a una ripatrimonializzazione per 47 milioni.