Cosa succederà quando Lautaro smetterà di segnare? La domanda - retorica della Gazzetta dello Sport - ha trovato una risposta virtuale ieri: 4 gol in casa della Roma e primo posto ulteriormente blindato. Adesso la Juve, con lo stesso numero di partite giocate, è sotto di 7 punti.

Per i bianconeri, dall'Olimpico arriva un messaggio sconfortante: troppa Inter per sperare che si fermi di botto. Dopo lo svantaggio dei primi 45 minuti, Lautaro e soci hanno ribaltato la Roma in poco più di 10 minuti: per la Gazzetta è una sensazione disarmante quella lasciata dai nerazzurri alle avversarie dirette. Perché la dimostrazione di forza è stata lampante: una forza totale senza mai perdere la pazienza, come dimostra lo zero nella casella delle ammonizioni. Nessuna ansia dovuta al risultato negativo né pressione nella cornice di un Olimpico ribollente. La squadra di Inzaghi ne fa 4 in pieno controllo, quasi con serenità, evitando il passo falso subito dopo lo scontro diretto con Allegri.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!