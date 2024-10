Non solo Skriniar. Sul taccuino di Giuntoli per sostituire Bremer c'è anche il nome di Jonathan Tah, centrale del Leverkusen che però piace e non poco anche all'Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport, adesso diventa una questione di tempo e si ripropone per certi versi il duello che andò in scena un anno fa per Tiago Djaló. Duello vinto dalla Juve, anche se il portoghese si è rivelato poi un flop.

A Motta un difensore serve necessariamente già a gennaio, mentre l'Inter ragiona più in vista della prossima stagione quando saluterà uno tra De Vrij e Acerbi (o magari entrambi...). Per dare l'assalto a Tah dopo Natale, però, a Giuntoli occorre un'uscita. A patto che la cifra-indennizzo chiesta dal Bayer (che ha tutto l’interesse a cederlo a gennaio, con la prospettiva di incassare almeno qualcosina visto il contratto in scadenza il prossimo giugno e senza possibilità di rinnovo) sia bassa e che Tah si accontenti di uno stipendio alla portata (non superiore ai 4-5 milioni).