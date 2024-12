L’Inter decollerà per Riad lunedì; Atalanta, Juventus e Milan partiranno il giorno dopo, l’ultimo dell’anno. Come spiega la Gazzetta dello Sport, la squadra di Simone Inzaghi ha deciso di giocare d’anticipo e rispetto a quella di Gasp avrà 24 ore in più per assorbire lo sbalzo termico rispetto all’Italia (in Arabia previsti 20 gradi) e presentarsi pronta alla prima semifinale, quella di giovedì 2 gennaio. Calcio d’inizio allo stadio dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, alle 20 italiane, le 22 locali. Poi il giorno dopo in campo Juve e Milan per l'altra semifinale.

I calciatori che nel prossimo turno di campionato dovessero essere espulsi o squalificati dal giudice sportivo per somma di ammonizioni non sconteranno lo stop in Supercoppa, ma in campionato. Questo per esportare la migliore “versione” del nostro pallone. Nelle due semifinali se un giocatore in diffida in Serie A prenderà un giallo, giocherà comunque l’eventuale finale e salterà il successivo impegno di campionato. L’unico modo per essere spettatori nella finale del 6 gennaio è farsi espellere in semifinale. Al termine dei 90’ niente supplementari: in caso di parità, calci di rigore. Visto che è in programma un turno di campionato tra domani, domenica e lunedì, per arbitrare gli incontri di Supercoppa sono state scelte tre sestine che partiranno “scaglionate” per Riad.

Con EA Sports come title sponsor, le grafiche in tv saranno quelle del popolare videogioco di calcio. Alla squadra vincitrice andranno 8 milioni di euro, alla finalista 5, alle semifinaliste 1 milione e mezzo.