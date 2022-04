Tra le pagine de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola viene offerto un parallelo tra l'Inter di Suning e il Milan in procinto di passare nelle mani di Investcorp. Il presidente nerazzurro Steven Zhang aspetta notizie ufficiali dai rossoneri, poi più avanti ci sarà tempo anche per incontrare Mohammed Alardhi, presidente esecutivo del fondo del Bahrain. "Vista dall’ottica di Suning, ben vengano comunque nuovi investitori che elevino la competitività di tutti e che aiutino il sistema calcio: non c’è timore, ma voglia di confrontarsi - scrive la rosea -. E pure un pizzico di orgoglio: dopo mesi di indiscrezioni sul cambio di proprietà nerazzurra, è stato il Diavolo a essere ceduto. Per non parlare di una peculiarità da rivendicare: ovunque crescono i fondi, ad Appiano comanda una famiglia e un grande gruppo industriale".

Il piano del colosso di Nanchino continuerà a seguire la via della sostenibilità. "Tradotto: non c’è alcuna intenzione di modificare la “taglia” del progetto, figurarsi di passare la mano, sull’onda dell’arrivo degli arabi al Milan" assicura il quotidiano, ribadendo come dalla Cina l'intenzione sia di puntare sull'equilibrio dei conti mantenendo comunque la competitività sportiva. Il rosso registrato a bilancio nel 2020-21 era appesantito da una settantina di milioni di costi che non si riproporranno nel prossimo esercizio, che anzi beneficerà del ritorno del pubblico, dei nuovi sponsor di maglia e delle pesanti plusvalenze di Lukaku e Hakimi.