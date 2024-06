Sempre più concreta la possibilità che la tournée in Cina possa saltare. Come conferma stamane anche la Gazzetta dello Sport, il viaggio tanto caro a Steven Zhang non dovrebbe essere affrontato dall'Inter fra un mese e mezzo come inizialmente previsto.

I nerazzurri sarebbero dovuto sbarcare a Chengdu, la città del panda e capitale della provincia di Sichuan: senza più Suning al comando, i piani cambiano. Anche perché l'organizzazione della tournée pare non abbia ancora pagato, come rivelato ieri da Relevo: anche Atletico Madrid e PSG sembrano orientate a cancellare tutto.