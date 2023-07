Yann Sommer vuole solo l'Inter, nonostante questo pomeriggio volerà con il Bayern Monaco alla volta del Giappone per la tournée targata Audi dei bavaresi. E stamattina, riporta la Gazzetta dello Sport, il portiere elvetico non si è allenato con i compagni; quasi un messaggio cifrato in merito alle sue intenzioni, secondo la Rosea, secondo la quale Sommer vuol far capire così che non possono costringerlo a giocare pur tenendolo bloccato per via della situazione di Manuel Neuer. Difficile che ci siano sorprese nelle prossime ore e che sia esentato dalla trasferta, ma la situazione è in divenire.

Sommer sta anche lavorando perché il club di Monaco abbassi le sue pretese economiche per liberarlo: non i 6 milioni della clausola (che ora non è utilizzabile), ma 3-4 come offre l'Inter. Il Bayern aveva messo nel mirino come nuovo portiere Giorgi Mamardashvili del Valencia, ma la trattativa pare saltata a causa del prezzo. E Sommer è bloccato anche se non certo rassegnato.

