Viaggio breve per Milan Skriniar, che ha risposto come da regolamento alla convocazione della Slovacchia ma che per i propri problemi fisici (lomboglutalgia) tornerà presto a Milano e non sarà a disposizione del c.t. Calzona. "Milan era rientrato tra i convocati a Oporto, per gli ottavi di ritorno di Champions, ma non era previsto il suo impiego. Ma poi Inzaghi si è visto costretto a schierarlo nel finale del match, per respingere gli ultimi assalti dei portoghesi. La situazione, ovviamente, non è migliorata e Skriniar è stato costretto a saltare anche l’ultima sfida contro la Juve. Il difensore rientrerà domani e proseguirà il programma di recupero ad Appiano: l’obiettivo è averlo al top per l’andata dei quarti contro il Benfica, l’11 aprile a Lisbona", prevede la Gazzetta dello Sport.