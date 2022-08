Convinto dalla risolutezza di Simone Inzaghi e dai consigli di tutta la dirigenza, Steven Zhang ha deciso di chiudere il capitolo Milan Skriniar togliendo il difensore slovacco dal mercato e dicendo Adieu alle avances del Paris Saint-Germain. Adesso, l'Inter è pronta a muoversi per rinnovare il contratto del proprio baluardo difensivo: come riporta la Gazzetta dello Sport nell'anticipazione del pezzo in edicola domani sul cartaceo, dopo la mossa strategica da parte del numero uno nerazzurro, che ha mostrato con i fatti che la possibilità di competere per la seconda stella è prioritaria rispetto ai sacrifici economici annunciati, a settembre, se non prima, Skriniar potrebbe ricevere la proposta di prolungamento da 5,5 o addirittura 6 milioni. "Non sono i 7,7 a salire che avrebbe preso per cinque anni giocando tra Messi e Mbappé, ma molto di più dei 3,5 finora percepiti. La data di scadenza dovrebbe diventare il 2027, come naturale conclusione di questo thriller di mercato che ha riempito di ansie l’estate interista. Le basi sono state impostate, ma servirà ovviamente una trattativa vera e propria per definire il tutto", si legge.