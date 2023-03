Scandalo al Do Dragao: tantissimi tifosi nerazzurri sono rimasti fuori dallo stadio ieri sera per incompetenza delle istituzioni locali, incapaci di organizzarsi in maniera adeguata al pari del Porto. "Non un discutibile eccesso di zelo dei poliziotti portoghesi contro gli italiani, ma un vero incidente diplomatico tra due grandi club europei - scrive la Gazzetta dello Sport -. La beffa nonostante nel pomeriggio fosse stato trovato un accordo tra Inter e Porto, con la supervisione della polizia locale. Si era superato l’impasse con una serie di riunioni, pareva prevalso il buon senso per risolvere una questione nata dalla modalità di acquisto dei tagliandi e poi legata a questioni di ordine pubblico: la realtà si è rivelata diversa".