Per ovviare all'assenza di Marko Arnautovic, Simone Inzaghi sta pensando a nuove soluzioni in attacco. Come "quarto" d'attacco, nell'emergenza, può avanzare uno tra Sensi (infortunato), Mkhitaryan o Klaassen e secondo La Gazzetta dello Sport la scelta del tecnico è caduta proprio sull'olandese. "Simone “vede” Klaassen come jolly e mezzapunta aggiunta. L’ex olandese lavora per diventare un “+1” offensivo e potrebbe essere usato per parte del match già domani all’Arechi", si legge sulla rosea.